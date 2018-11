Homens encapuzados incendeiam ônibus no Paraná Cinco homens incendiaram um ônibus em Londrina, no norte do Paraná, no início da madrugada desta madrugada, aparentemente para protestar contra supostos maus tratos no Centro de Detenção e Ressocialização (CDR). O motorista e dois passageiros que estavam no ônibus conseguiram sair antes do incêndio e não sofreram nenhum tipo de ferimento. Ninguém tinha sido identificado ou preso até esta tarde.