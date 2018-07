Homens fantasiados fazem arrastão em metrô do Rio A reportagem do Estado presenciou duas cenas de violência no início desta noite na região central do Rio. Numa delas, cerca de 15 homens fantasiados de bate-bola (clóvis) fizeram um arrastão num vagão do metrô, entre as estações da Central e Cidade Nova, nas proximidades do sambódromo.