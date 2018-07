Homens fazem 14 reféns por mais de 2 horas em Maceió Catorze pessoas, entre elas uma criança de 5 anos, foram mantidas reféns por mais de duas horas no começo da manhã de hoje em um supermercado na periferia de Maceió, em Alagoas. Por volta das 6 horas, quatro homens tentaram assaltar o supermercado São Domingos, em Tabuleiro do Martins, no momento em que os funcionários abriam o estabelecimento. Policiais que passavam pelo local e que já vinham investigando a quadrilha interceptaram os suspeitos, que se refugiaram dentro do imóvel, mantendo 13 funcionários reféns e um menino que entrou na loja para comprar uma lapiseira para ir à escola. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi ferido na mão e levado para o Hospital Pronto-Socorro de Maceió. Após duas horas de negociações das equipes do Centro de Gerenciamento de Crises e do Batalhão de Operações da Polícia Militar, os homens se renderam e libertaram os reféns, que passam bem. Três ladrões foram levados para o 4ºDP, em Maceió. Outro suspeito conseguiu fugir em um veículo de passeio, segundo a polícia. Foram apreendidas três pistolas.