Homens fazem cliente de bar refém em SP Dois homens armados invadiram um bar e dominaram um cliente por volta das 10h15 de hoje, após uma tentativa de assalto no Parque Mandaqui, zona norte de São Paulo. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, os suspeitos exigem a presença da imprensa e das mães deles para que os reféns seja liberados. Às 11h40, a PM tentava negociar com os assaltantes.