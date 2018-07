Homens gastam mais com mulheres de vermelho, diz estudo

As mulheres que escolhem uma roupa vermelha para um encontro amoroso podem acabar descobrindo que o parceiro ficará mais atencioso e generoso, segundo um estudo realizado por pesquisadores americanos. O estudo, realizado pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e publicado na revista acadêmica Journal of Personality and Social Psychology, encontrou ligações entre a cor vermelha e a atração física. No experimento, voluntários homens receberam a informação de que tinham US$ 100 para gastar em um encontro amoroso. Depois, viram uma foto da potencial parceira e tiveram de dizer quanto estavam dispostos a gastar. Na média, os homens disseram que gastariam mais com a mulher vestida em vermelho do que quando a mesma usava azul, verde, cinza ou branco. Os homens também se disseram mais atraídos pela mulher quando ela estava usando vermelho. Apesar de darem preferência ao vermelho nos questionários, quando perguntados sobre a importância da cor da roupa nas escolhas, os voluntários disseram que o fator tem "pouco impacto". "É fascinante descobrir que uma coisa tão comum como uma cor pode ter um efeito no nosso comportamento mesmo que não tenhamos consciência disso", disse o professor Andrew Elliot, que liderou a pesquisa. Jo Setchell, antropólogo da Universidade de Durham, na Inglaterra, disse que, como a cor do sangue, o vermelho se tornou um método útil para sinalizar a fertilidade. "Por exemplo, muitas macacas têm inchaços vermelhos que mostram que elas estão no período de ovulação", afirmou. "Há controvérsia sobre se, nas mulheres, a ovulação é sinalizada de alguma maneira, mas há alguma evidência de que alguns tipos de comportamento, como sair mais para se divertir, mudam nesse período." "Mas vestir vermelho pode representar uma vantagem", concluiu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.