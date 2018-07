Homens invadem bar e matam 2 na zona leste de SP

Um dos clientes, que não conseguiu deixar o local a tempo, e o dono do estabelecimento, baleado atrás do balcão, morreram antes do socorro chegar. Outros cinco clientes, ao perceberem que a dupla estava armada, correram e escaparam.

Policiais militares da 3ª Companhia do 38º Batalhão, bombeiros e uma ambulância do Samu foram acionados, mas não conseguiram salvar as vítimas. Segundo informações preliminares da PM, os atiradores chegaram já com a intenção de executar as pessoas que estavam dentro do bar. Eles fugiram em um veículo que os aguardava numa rua próxima. O duplo homicídio será registrado no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.