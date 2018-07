Homens invadem casa e fazem reféns na Grande SP Dois a três homens invadiram hoje de manhã uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e mantêm reféns desde as 6h30. De acordo com a Polícia Militar, na parte de baixo do imóvel existe um supermercado e, na parte de cima, moram os donos do estabelecimento. Duas crianças que estavam sendo mantidas reféns foram liberadas por volta das 9 horas, segundo informações da PM. As duas meninas ainda não foram identificadas. Não há informações sobre quantas pessoas ainda estão em poder dos criminosos. Após uma denúncia anônima, os policiais chegaram ao local e cercaram a casa. Os bandidos então fizeram a família refém e pediram a presença da imprensa para continuar as negociações de libertação. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados. Segundo primeiras informações da PM, um dos bandidos foi preso quando fazia a segurança dos assaltantes do lado de fora da casa e uma arma foi apreendida.