Homens invadem casa e matam 6 pessoas em Curitiba

Seis pessoas foram mortas a tiros na noite de ontem em uma chacina dentro de uma casa no bairro Xaxim, em Curitiba, Paraná. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por volta das 23 horas três homens encapuzados invadiram a residência, que seria usada para o consumo de drogas, colocaram o grupo deitado no chão e atiraram com duas pistolas.

Todas as vítimas foram baleadas na cabeça. Quatro delas já foram identificadas: o dono da casa, Valdir Fagundes Pereira, de 46 anos; Marcos Roberto Barbosa, de 35; Rafael Starium Machado, de 24 anos, e Celso Juliano dos Reis, de 33. Ainda segundo a secretaria, todos os mortos seriam usuários de droga e por isso estariam no local. No entanto, nenhum tipo de entorpecente foi encontrado na residência. A suspeita é de que o crime tenha sido um acerto de contas por dívidas com drogas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.