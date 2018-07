Homens mascarados matam funcionário da embaixada dos EUA no Iêmen

SANAA - Homens armados usando máscaras mataram um iemenita que estava a caminho do trabalho na embaixada dos EUA em Sanaa, nesta quinta-feira, 11, informou uma fonte do setor de segurança, no mais recente de uma série de assassinatos no país árabe onde os EUA enfrentam militantes da Al Qaeda.

Veja também:

Manifestantes invadem embaixada dos EUA no Iêmen

Embaixador dos EUA na Líbia morre em atentado em Benghazi

CURTA NOSSA PÁGINA DO FACEBOOK

Os homens armados, que estavam em uma motocicleta, abriram fogo contra o carro onde estava Qassem Aqlan, o chefe da equipe de segurança da embaixada, no centro da capital iemenita, disse a fonte à Reuters.

"Essa operação (de assassinato) tem as impressões digitais da Al Qaeda, que já realizou operações similares antes", disse a fonte, que pediu anonimato.

A Al Qaeda na Península Árabe, que tem base no Iêmen, e outros grupos militantes reforçaram a atuação em áreas do país durante a revolta da Primavera Árabe que terminou por derrubar o presidente Ali Abdullah Saleh, em fevereiro.

Houve uma série de tentativas de assassinato, algumas delas bem-sucedidas, contra autoridades da área de segurança e políticos desde que o Exército do Iêmen atacou combatentes islâmicos em várias cidades do sul do país.

Os Estados Unidos, cientes do poder da Al Qaeda na região, tem utilizado aeronaves não tripuladas para atacar supostas posições dos militantes, com o apoio do sucessor de Saleh, Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Homens armados com metralhadoras e foguetes atacaram um posto de segurança na cidade do sul iemenita de al-Delea na noite de quarta-feira, deixando dois policiais feridos, informou uma autoridade nesta quinta.