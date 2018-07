Homens morrem em tanque de esgoto em cidade do PR Dois servidores da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) morreram no início da noite de ontem em Guarapuava (PR), e os corpos foram encontrados dentro de um dos tanques da estação de tratamento de esgoto da cidade. Uma sindicância interna e um inquérito policial apuram as circunstâncias das mortes.