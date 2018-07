'Homens-pássaro' saltam de montanha de 1.000 metros em torneio na China

Um torneio na China reuniu 20 atletas que saltam do alto de uma montanha na China a mais de mil metros de altura usando uma "roupa paraquedas".

Por alguns segundos, os aventureiros voam no ar, como se fossem pássaros. Nos instantes finais, eles abrem um paraquedas.

O Campeonato Mundial de Wingsuit Flying (ou voo com roupas paraquedas, em tradução livre) é um dos mais exclusivos do mundo.

O objetivo é realizar o trajeto no menor tempo possível e aterrissar com segurança. Para dificultar ainda mais a tarefa, eles precisam desviar de um bondinho no meio do caminho.

O vencedor foi o sul-africano Julian Boulle, com tempo de 23s41.