Homens que invadiram banco em São Paulo se entregam Os seis homens que invadiram hoje à tarde uma agência do banco Santander, na Avenida Presidente Altino, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, se entregaram. Eles ficaram por cerca de duas horas dentro do local e fizeram reféns. Durante as negociações com a Polícia Militar, os assaltantes chegaram a libertar oito reféns, sendo seis mulheres. Com os bandidos foram apreendidos cinco revólveres e duas pistolas.