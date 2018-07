Homens que invadiram banco em SP libertam 4 reféns Quatro reféns que foram rendidos durante um assalto a uma agência do banco Santander, hoje, por volta das 16 horas, na Avenida Presidente Altino, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, foram libertados, segundo informou a Polícia Militar, que está no local. A agência foi invadida por seis homens armados que, de acordo com a PM, continuam dentro da agência. A PM não sabe o número exato de pessoas que ainda estariam dentro do banco na condição de reféns. Equipes da PM estão negociando com os bandidos.