Homens roubam banco em Mato Grosso e fazem reféns Seis homens com roupas camufladas e encapuzados invadiram e assaltaram, hoje à tarde, a agência do Banco do Brasil de Campo Novo do Parecis, norte de Mato Grosso. A ação foi rápida e a estratégia foi a mesma usada em outros assaltos no interior do estado. É o segundo assalto realizado na mesma agência (o primeiro foi em dezembro de 2010) e o 19º realizado no estado.