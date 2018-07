Homens roubam Fórum de São José dos Campos Bandidos invadiram o Fórum de São José dos Campos (SP) e roubaram armas na madrugada deste domingo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta de 1h da madrugada, o vigilante do Fórum foi rendido por um homem que portava uma arma de fogo e o obrigou a abrir as portas do corredor que leva ao estacionamento do local, por onde um outro homem, também armado, entrou.