Homens saltam sobre bebês em ritual na Espanha

O vilarejo espanhol de Castrillo de Murcia realizou no domingo o ritual no qual homens fantasiados saltam sobre fileiras de bebês. O vilarejo, perto da cidade de Burgos, realiza o ritual desde 1620 para marcar o dia de Corpus Christi. Os homens que saltam as fileiras de bebês se fantasiam de Colacho, um personagem que representa o demônio. Ninguém ficou ferido na edição deste ano do ritual. O ritual serve para proteger as crianças "do demônio" e, de acordo com a edição online do jornal espanhol Diario de Burgos, cerca de cem crianças participaram do ritual no domingo. Apesar do dia chuvoso no vilarejo, os pais colocaram seus filhos em colchões na praça central para que os homens fantasiados de Colacho saltassem pelas fileiras. A comitiva com os homens fantasiados de Colacho vem acompanhada de tambores. E, logo depois do salto, a Confraria do Santíssimo Sacramento passa pela praça simbolizando o bem que provocou a fuga do diabo. Apenas crianças de até um ano de idade podem participar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.