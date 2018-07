Homens são denunciados por morte de estudante no RJ Dois homens foram denunciados hoje por homicídio triplamente qualificado contra um adolescente, nas imediações da Praça da Cantareira, em Niterói (RJ), no último dia 9 de maio. Eles também foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por tentativa de homicídio contra uma aluna e uma professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), atingidas pelos disparos.