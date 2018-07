Homens são encontrados mortos dentro de carro

Dois homens com traços orientais foram encontrados mortos no interior de um automóvel Citroën Xsara numa região de mata próxima à SP-122, rodovia que liga Ribeirão Pires a Paranapiacaba, na região do Grande ABC. Eles foram localizados no final da tarde desta quinta-feira, 22, e aparentavam ter entre 35 e 38 anos de idade. Ao lado dos corpos havia um frasco de chumbinho, veneno utilizado para matar ratos. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.