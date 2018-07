Homens tentam fazer arrastão em restaurante de SP A Polícia Militar prendeu dois homens que tentaram fazer um arrastão em um restaurante na avenida Onze de Junho, no bairro Vila Clementina, zona sul de São Paulo, hoje, por volta do meio-dia. Segundo a polícia, os criminosos renderam os funcionários do estabelecimento e roubaram o dinheiro do caixa no total de R$ 2 mil. Os bandidos ainda tentaram levar os aparelhos celulares de alguns clientes, quando a PM chegou. Os dois se entregaram e foram levados para o 26º Delegacia de Polícia (Sacomã). Não houve feridos.