Homer Simpson é escolhido melhor personagem da TV dos últimos 20 anos

Querido. Apesar de atrapalhado, o marido de Marge é o preferido do público. Foto: Divulgação

Homer Simpson, o pai da família do desenho animado Os Simpsons, foi escolhido como melhor personagem da TV e do cinema dos últimos 20 anos, em uma pesquisa realizada pela revista americana Entertainment Weekly.

"As pessoas se identificam com Homer porque todos somos secretamente impulsionados por desejos que não podemos admitir", disse à revista o criador do personagem, Matt Groening.

O segundo colocado na pesquisa, que marca o aniversário de 20 anos da revista de entretenimento, foi o mago Harry Potter, interpretado no cinema pelo ator Daniel Radcliffe.

A personagem Buffy, a Caçadora de Vampiros, que no cinema ganhou o rosto da atriz Sarah Michelle Gellar, ficou em terceiro.

Em quarto lugar ficou Tony Soprano, do seriado americano Os Sopranos, seguido pelo vilão de histórias em quadrinhos Coringa, na versão interpretada pelo ator australiano Heath Ledger no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas.

Entre os outros personagens famosos incluídos entre os dez primeiros da lista estão Rachel, personagem da atriz Jennifer Aniston no seriado de TV Friends, o Edward Mãos de Tesoura de Johnny Depp e Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes.

A personagem Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker no seriado Sex and the City, e o personagem de desenho animado Bob Esponja Calça Quadrada, completam a lista.

