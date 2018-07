Homicídio e roubo de carro continuam a crescer em SP

Na comparação apenas entre os meses de abril, o crescimento foi de 5% - 377 casos agora e 360 em 2011. Na capital, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 14,3% no quadrimestre - 45 casos a mais - e de 15,6% na comparação entre abril deste ano e o de 2011 - 14 assassinatos.

A tendência de alta nos homicídios contraria análise feita no mês passado por autoridades de que março havia sido um "ponto fora da curva", quando os números apontaram aumento de 21,7% no Estado, em comparação com o mesmo período de 2011 - só na capital o crescimento foi de 79,25% na ocasião.

A taxa de homicídios no Estado permaneceu pelo segundo mês consecutivo acima da linha epidêmica de 10 mortos para cada 100 mil habitantes. No ano passado, quando registrou índice de 9,9, São Paulo recebeu elogios em relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), tornando a redução dos assassinato bandeira do governador Geraldo Alckmin.

Em relação aos roubos de veículos, o crescimento no Estado foi de 28,5% na comparação entre os meses de abril e de 20,1% no quadrimestre. Na capital, a alta foi de 25,5% e 35,4%, respectivamente. No quadrimestre, os furtos de veículos cresceram 5,1% no Estado e 8,1% na capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.