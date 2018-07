Homicídios crescem 16% na capital paulista O número de homicídios na cidade de São Paulo aumentou 16,7% em janeiro de 2013 em comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram 98 ocorrências no primeiro mês deste ano contra 84 no mesmo período de 2012. No Estado também houve alta, de 16,9%: foi de 356 para 416 casos.