Homicídios em SP caem 8,35% em julho, diz Alckmin O governador Geraldo Alckmin (PSDB) antecipou hoje dados sobre a violência no Estado que serão anunciados ainda hoje pela Secretaria da Segurança Pública. De acordo com o governador, o número de homicídios no Estado de São Paulo teve queda de 8,35% em julho ante junho. Com a redução, o índice de criminalidade chegou a 9,75 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, proporção inferior à taxa de 10 para cada 100 mil considerada como "epidêmica" pela Organização Mundial da Saúde (OMS).