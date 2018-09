Homicídios em SP caem ao menor nível em 14 anos

A queda na capital foi de 3% em relação a 2009. Nos demais municípios da Grande São Paulo, porém, a redução foi maior. Ela chegou a 31% - 90 casos a menos do que em 2009. No interior do Estado a diminuição chegou a 8%. Dos 510 casos de 2009, a região contou 468 neste ano.

Com isso, o Estado chegou à marca de menos de 9 casos de homicídio por 100 mil habitantes. "Temos os melhores números de todo o Brasil. A média nacional é de 25 casos por 100 mil habitantes", afirmou o governador Alberto Goldman (PSDB). Na capital, o número cada vez mais se aproxima da barreira dos 10 casos por 100 mil habitantes, antigo objetivo da segurança pública paulista.

No terceiro trimestre ele ficou em 10,8 casos por 100 mil. A Polícia Civil espera em 2011 alcançar esse objetivo. Para tanto, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tem apostado na política de priorizar a prisão de criminosos contumazes, como justiceiros e traficantes responsáveis por inúmeros assassinatos em um bairro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.