Homicídios em SP dobram em setembro ante 1 ano atrás O crime de homicídio cresceu 96% na capital paulista em setembro deste ano em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados, anunciados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo nesta quinta-feira, mostram que ocorreram 135 homicídios em setembro, ante 69 em setembro de 2011. É o maior número em um único mês na capital desde que a série começou a ser divulgada, em janeiro do ano passado.