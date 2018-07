Homicídios no trânsito paulista caem 11% no 1º bimestre Houve redução de 11% nos homicídios dolosos (com intenção de matar) no trânsito paulista, comparando o primeiro bimestre de 2013 com o mesmo período de 2012. As informações foram divulgadas ontem pelo governador Geraldo Alckmin em seminário promovido pela USP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.