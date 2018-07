Homicídios voltam a crescer no Estado de São Paulo Depois de quedas sucessivas registradas desde 1999, os homicídios voltaram a crescer 12% no trimestre passado no Estado de São Paulo, em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento foi puxado principalmente pelas cidades da Região Metropolitana, que tiveram crescimento de 36%. A alta foi menor no interior (10%), enquanto a capital continua registrando queda nos assassinatos (-2,2%).