Homofobia foi causa de morte de 278 em 2011 Levantamento da Secretaria de Direitos Humanos contabilizou 278 assassinatos ligados à homofobia no ano passado. Parte do levantamento, ainda inédito, foi divulgada ontem - Dia Internacional da Cidadania LGBT - pela ministra Maria do Rosário. Entre outras fontes, o levantamento considerou ligações ao Disque Direitos Humanos (Disque 100) e à Central de Atendimento à Mulher (Disque 180). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.