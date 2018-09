Homônimo de criminoso, pedreiro é preso em SP

O autor do crime estuprou e assassinou a ex-mulher por estrangulamento. Silva é nascido em São José da Cora Grande (PE) e o autor do crime, dois anos mais velho, é de Palmares (PE). O detido estava acidentado na época do crime e nunca foi a Maceió, garantem parentes e amigos. A família contratou um advogado para pedir habeas corpus na Justiça de Maceió, que pediu a transferência de Silva para Alagoas. O juiz poderá pedir exame de DNA para comprovar as identificações.