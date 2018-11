O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu, por unanimidade, o direito de um casal homossexual a adotar uma criança. A criança já morava com o casal havia três anos, pois foi adotada por um dos pais. O advogado entrou com pedido requerendo o direito de paternidade para o outro companheiro. Houve parecer favorável do Ministério Público.