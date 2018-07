Homossexuais protestam contra arcebispo no RS

No dia 4 de maio, em Brasília durante assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Grings afirmou que "a sociedade atual é pedófila" e que "denunciar isso é um bom sinal". Em outro comentário, também transcrito pelos jornais no dia seguinte, afirmou: "Quando a sexualidade é banalizada, é claro que isso vai atingir todos os casos. O homossexualismo é um caso. Antigamente não se falava em homossexual. E era discriminado. Quando começa a (dizer) que eles têm direitos, direitos de se manifestar publicamente, daqui a pouco vão achar os direitos dos pedófilos".

Os manifestantes destacaram que o protesto foi uma resposta às palavras do arcebispo, que geram mais preconceitos quando associam homossexualismo e pedofilia. Grings não comentou a manifestação dos homossexuais.