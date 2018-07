Homossexual é asfixiado em Goiás João Antônio Donati, de 18 anos, foi assassinado em Inhumas, região metropolitana de Goiânia. As investigações indicam que trata-se de crime homofóbico. O corpo do jovem, que era homossexual, foi encontrado anteontem; ele havia desaparecido na terça-feira. Segundo a polícia, indícios mostram que ele foi asfixiado com uma sacola plástica e papéis colocados em sua boca. Havia sinais de espancamento e luta, além de ferimentos no rosto. A informação de que nos papéis havia bilhete com ameaças homofóbicas foi desmentida pelo delegado Humberto Teófilo. Ele também não confirmou que o jovem teve o pescoço e as pernas quebrados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.