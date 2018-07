Hon Hai investirá R$1 bi em novo complexo produtivo em SP

A maior montadora de produtos eletrônicos do mundo disse que o complexo em São Paulo terá cinco unidades produtivas. A Hon Hai, controlada pela taiuanesa Foxconn, assinará na quinta-feira um acordo com o governo.

A companhia de Taiwan não especificou que marcas de produtos vai montar na fábrica brasileira, mas precisou que a produção começará em 2014 e chegará à capacidade máxima em 2016.

A maioria das fábricas da Hon Hai fica na China, mas a maior fabricante de produtos da Apple quer se expandir no Brasil e Indonésia. Atualmente a Hon Hai tem oito fábricas no Brasil.

O investimento ocorre depois que no início do ano, o grupo EBX, do empresário Eike Batista, informou que estava negociando com outros grupos brasileiros a instalação de uma fábrica de telas de cristal líquido da Foxconn para televisores e tablets em Minas Gerais.

O grupo taiuanês anunciou no início de 2011 plano para investir cerca de 12 bilhões de dólares no Brasil nos próximos anos.