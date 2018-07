Honbridge escolhe duto para mineração de ferro no Brasil-jornal

O canal vai levar uma mistura de água e refino de minério de ferro processado para o porto de Ilhéus, na Bahia, como parte do projeto de 3,6 bilhões de dólares da Sul-America de Metais (SAM) da Honbridge, disse o jornal, citando autoridades mineiras.

As autoridades disseram que o projeto pode exigir mais 600 milhões de dólares em investimentos, elevando o total de gastos para 4,2 bilhões de dólares, disse o Estado de Minas.

A SAM pretende exportar 25 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano para os chineses e outras siderúrgicas, disse o jornal, citando autoridades de Minas Gerais.

A SAM é administrada pelo Grupo Votorantim, que vendeu o projeto para a Honbridge por US$ 390 milhões em abril de 2010. Não foi divulgada uma data para o começo.

Os esforços da Honbridge fazem parte de um surto de novos projetos de mineração de ferro que estão sendo desenvolvidos no Brasil por mineradoras locais como a Vale SA, a MMX Mineração e Metais e a Cia. Siderúrgica Nacional e empresas patrocinadas no exterior como a SAM e a Ferrous do Brasil SA para atender à crescente demanda por ferro na China e no restante da Ásia.

Estes projetos devem impulsionar a produção de minério de ferro brasileiro em mais de 40 por cento, para 450 milhões de toneladas ao ano em 2015 das 420 milhões de toneladas em 2011, segundo a Macquarie, um grupo financeiro sediado na Austrália, e a Ferrous do Brasil.

(Por Jeb Blount)