Honduras impede retorno de presidente deposto Zelaya

Zelaya tentou pousar de avião na capital Tegucigalpa desde Washington, mas conflitos entre seus aliados e tropas militares no aeroporto o obrigaram a abortar o plano, uma semana após militares terem o detido em casa ainda de pijamas e o mandado para fora do país.

Ao menos uma pessoa morreu nos confrontos quando milhares de manifestantes pró-Zelaya marcharam para recebê-lo no aeroporto e foram detidos pelos militares. Essa foi a primeira morte nos protestos políticos desde o golpe de domingo passado.

"Soldados hondurenhos, não apontem as armas para seus irmãos", disse Zelaya em El Salvador, para onde seu avião foi desviado após as autoridades de Honduras terem recusado a permissão para pousar em Tegucigalpa e bloquearam a pista do aeroporto com veículos. Os partidários de Zelaya vibraram quando o avião se aproximou.

O governo interino tem mantido uma postura desafiadora, garantindo que a deposição de Zelaya foi uma transição constitucional. Mas sua retirada do poder despertou condenações internacionais, especialmente dos aliados de esquerda de Zelaya na América Latina.

O golpe aumentou as tensões diplomáticas na região e representa um desafio para a política externa do governo do norte-americano Barack Obama.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) suspendeu Honduras na noite de sábado, após o governo interino ter se negado a receber o retorno de Zelaya. Essa foi a medida mais grave de governos estrangeiros para isolar o empobrecido país da América Central que sobrevive da exportação de café e têxtil.

O atual líder de Honduras, Roberto Micheletti, disse que deseja continuar no poder até as eleições marcadas para novembro, mas disse que pode considerar antecipar a votação.

O governo de Micheletti disse à OEA que deseja iniciar um diálogo para resolver a crise, de acordo com uma importante autoridade dos EUA. A fonte disse que a situação em Honduras é "muito variável e desafiadora."

A suspensão da OEA vai complicar o acesso de Honduras a empréstimos multilaterais, em especial à ajuda financeira dos Estados Unidos ao país, que é o terceiro mais pobre do hemisfério, atrás de Haiti e Nicarágua.

Zelaya, que deixaria o poder em 2010, foi tirado de sua casa por soldados e mandado para a Costa Rica há uma semana. O golpe teve como causa a intenção do presidente de buscar uma reeleição e sua ligação próxima com o presidente de esquerda da Venezuela, Hugo Chávez.

Aliados de Zelaya, incluindo os presidentes de Argentina, Equador e Paraguai, estavam com ele no voo que partiu de Washington e pousou em El Salvador no domingo.