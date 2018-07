HONEY BABY Jards Macalé comemora os 70 anos recém-completados em uma apresentação com sucessos como 'Vapor Barato' e 'Farinha do Desprezo'. Pouco antes, às 17h, será exibido o documentário 'Jards'. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2 do Pq. do Ibirapuera, 3629- 1014. Dom. (10), 19h. Grátis (ingressos 1h30 antes). Cc.: todos. Cd.: todos.