Hong Kong ganha cápsulas para pernoite

Visitantes com destino à lotada e cara ilha de Hong Kong agora têm uma opção mais barata: cápsulas dormitório.

Estudantes e turistas menos abastados podem ficar em minúsculas cabines climatizadas e com conexão wi-fi.

Mas nem todos estão convencidos.

"No meu dormitório só moram duas pessoas e quando um não dorme cedo, o outro não aguenta o barulho. Por isso, ele não acho uma boa ideia viver com tantas pessoas num mesmo quarto, principalmente se o aluguel for muito alto", afirmou o universitário Zhao Liu.

Mesmo assim, a empresa que criou as cápsulas afirma ter recebido vários pedidos de informação de outros estudantes interessados em alugar as cabines por mais de R$ 800 por mês.