Hopi Hari reabrirá sem o funcionamento de 3 brinquedos Ana Beatriz Sampaio Silva Vieira, promotora de Justiça de Vinhedo (SP), disse em conversa com jornalistas na tarde desta sexta-feira que três brinquedos do Hopi Hari deverão permanecer interditados após a reabertura do parque no domingo. Segundo ela, não há prazo para a desinterdição das atrações, conforme o novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).