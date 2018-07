Hora da verdade

Amanhã, desde que não haja mudança nos planos, entram na pista Massa, Hamilton, Schumacher e Vettel, além de Barrichello, que ontem viu o novato Nico Hulkenberg, seu companheiro de Williams, estabelecer o segundo melhor tempo, mesmo que 9/10 atrás de Webber. A condição de treino de cada carro poucos podem saber, mesmo com o trabalho dos espiões, funcionários das equipes que ficam percorrendo os boxes de ponta a ponta sempre de olho no trabalho das rivais. Hoje as diferenças de peso podem sofrer grandes variações em função do tanque de combustível para receber até 200 litros.

Entre os pilotos, rolam papos de quanta gasolina um ou outro usou, mas a verdade mesmo ninguém sabe. A não ser quando alguém estabelece volta muito boa de repente, quase sempre no final de um dia de trabalho. Depois da primeira série de testes ainda na pista de Valencia, conversei com um engenheiro que, mesmo diante dos melhores tempos da Ferrari, me disse desconfiar que a McLaren não havia testado o seu carro com pouca gasolina. Portanto, estaria escondendo jogo para a última série de testes.

Daí, a importância dos treinos que estão acontecendo em Barcelona. O Webber dominou ontem percorrendo 109 voltas (um GP nesta pista tem 66). Alonso ficou com o sétimo e só conseguiu dar 74 voltas. A Ferrari teve um dia de problemas. Isso poderia levar a equipe a mudar os planos e manter Alonso na pista hoje, deixando os dois últimos dias para Massa. Mas a F-1 sempre tem também o lado marqueteiro. A presença de Alonso leva 20 mil pessoas ao autódromo e se ele for o último a treinar tem mais chance de encerrar a pré-temporada com o melhor tempo diante de sua torcida, como já aconteceu três semanas atrás em Valencia.

Até agora 9 pilotos lideram os 11 treinos livres realizados. A primeira série em Valência foi dominada pela Ferrari e começou com Massa na frente (1m12s574) no primeiro e no segundo dias (1m11s722). No terceiro, deu Alonso (1m11s470). Em Jerez, no dia 10 de fevereiro Nico Rosberg, com Mercedes, fez o melhor tempo (1m20s927). Foi batido por Kamui Kobayashi, Sauber, no dia seguinte (1m19s950). E a série terminou com Jaime Alguersuari, Toro Rosso, na frente (1m19s919).

Cinco dias depois começou a terceira série, também em Jerez. Primeiro treino da Red Bull e domínio de Sebastian Vettel, com pista úmida (1m22s593). No dia seguinte, chuva mais forte e Rubinho Barrichello, Williams, dominou, com 1m27s145. A pista secou no terceiro dia e Mark Webber, Red Bull, fez 1m19s299, batido no último dia por Jenson Button, McLaren, que encerrou a série com 1m18s871. De volta à pista, mas agora em Barcelona, ontem Mark Webber ficou em primeiro, com 1m21s487. Entre hoje, amanhã e depois a gente vai conhecer as reais forças de cada carro porque já não há o que esconder. Dois dos favoritos do ano ? Hamilton e Schumacher ? ainda não apareceram comandando a lista.

Das novas, só Lotus e Virgin já treinam. Lucas Di Grassi bateu o carro da Virgin ontem e só volta a treinar domingo.