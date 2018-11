Hora de correr

Quem decide praticar corrida deve dar os primeiros passos em direção a um consultório de medicina esportiva, onde será feito um check-up - o que vai garantir se a saúde está em dia. O especialista solicita uma série de exames, que compõem a chamada avaliação pré-participação, e detecta a aptidão cardiorrespiratória. "O médico do esporte não é só para atleta. O objetivo é promover a atividade física com a maior segurança possível, para evitar lesões e, nos casos mais graves, até a morte súbita", diz o especialista em Medicina do Esporte, Fernando Soares Moreira, da Invista Sim.

Há também uma avaliação física que traça a composição corporal, porcentual de gordura e de massa magra. Outro exame importante é a avaliação postural, que mostra, principalmente, a parte óssea: se há desvio de coluna, quadril, joelho ou pés. Já o teste muscular mede a parte de força e resistência, além da flexibilidade, evitando possíveis lesões. Para fechar, um programa nutricional, montado de acordo com o objetivo da pessoa. E não podem faltar os exames laboratoriais - hemograma, glicemia, dosagem de ferro -, que são complementares. "A partir daí, traçamos um programa com total segurança", explica Moreira.

Com o laudo médico detalhado, o educador físico poderá indicar as atividades de acordo com a frequência cardíaca do "atleta", além de exercícios musculares com reforço local (recomendados para quem tem problemas como lordose). "Com os resultados, a pessoa não fica simplesmente apta. Ela saberá todos os detalhes da sua saúde, de acordo com cada área analisada."

Ao completar três meses de treinamento, é recomendável repetir os exames, pois é nesse período que ocorre o pico de melhora. Ou seja: hora de readaptar os exercícios. Depois disso, o ideal é fazer novos exames anualmente. Quem não faz esse check-up perde a chance de descobrir alguma fragilidade e quais são seus limites.

É a partir desse laudo médico que Adriana Piacsek, diretora técnica da assessoria esportiva Treinamento para Mulheres (TPM), personal trainer, atleta profissional e bicampeã panamericana de triatlo, traça a meta e o programa dos seus alunos. Geralmente, começa com um treino para cinco semanas, que varia de acordo com a meta. "Assim visualizo os resultados mais a longo prazo", diz Adriana. Para o aluno que não consegue participar do treino externo, aquele feito na rua, ela tem um programa para a esteira. Mas avisa que não é a mesma coisa, pois falta o fator impulsão - ou seja, na esteira o esforço é um pouco menor.

Decidida a espantar o sedentarismo e os quilinhos de sobra, a administradora de empresas Silvane Bonfim Passos, de 33 anos, procurou a TPM - que oferece programas individualizados com direito a acompanhamento nutricional - em agosto e, desde então, pratica corrida duas vezes por semana com o grupo, além de correr sozinha nos fins de semana.

Deu tão certo que, no fim de novembro, participou de uma prova de rua. "Fiz 5 quilômetros em 35 minutos", orgulha-se. Perdeu peso, seu rosto e as medidas afinaram, passou a dormir melhor e também melhorou o humor. Já investiu em um tênis, roupas especiais para corrida e, agora, quer comprar um frequencímetro.

Benefícios. Segundo o especialista em Fisiologia do Exercício, Guga Binotto, a corrida ajuda no processo de emagrecimento e manutenção do peso corporal, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, libera o estresse acumulado e previne doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, além de melhorar o sono e fortalecer os ossos, tendões, músculos e ligamentos. Além disso, uma dieta balanceada pode intensificar ainda mais a definição muscular. "Com o aumento do gasto de calorias, conseguimos diminuir o porcentual de gordura do nosso corpo, fazendo com que os músculos fiquem mais aparentes", explica.

O especialista recomenda o treinamento para todas as pessoas, desde que a intensidade do esforço seja compatível com o nível de condicionamento.

Para começar, Binotto faz um trabalho de adaptação na esteira. A corrida é alternada com caminhada. Quando começa a ficar fácil, o tempo de treino aumenta. O alongamento no final é muito importante. Nessa fase, é natural que o corpo responda aos novos estímulos, o que pode resultar em alguma dorzinha. Por isso, é indicado praticar musculação paralelamente e, assim, reforçar a musculatura, proteger as articulações e diminuir o risco de lesões.

Também vale investir na roupa. É importante usar peças confortáveis e adequadas. Recomenda-se uma avaliação para verificar o tipo de pisada ou adquirir tênis especiais de corrida. Para as mulheres, uma boa dica é usar top com reforço.

Seja no treino comum ou focado numa prova, é preciso estar atento ao jeito certo de correr. É importante respeitar o padrão de movimento de cada corredor, dando atenção especial à postura natural. O padrão ideal é manter o corpo ereto, braços e antebraços flexionados.

Uma das principais vantagens da corrida é que ela pode ser praticada em qualquer lugar. Basta estar consciente de todos os cuidados.

