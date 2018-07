Hora de mostrar que valeu a aposta

Ele chegou tímido. Poucas palavras, cara de assustado, quase não era percebido nos treinos. Com dificuldade para falar e entender o português, não era visto nem pedindo a "pelota" nos treinos. Contratado com status de craque, ganhou a camisa 10 na apresentação. Hoje, o argentino Matias Defederico inicia sua caminhada para mostrar que não é apelidado de "novo Messi" em seu país por acaso.

Foram 27 dias de espera e dois jogos de atraso. Desde o confronto com o Coritiba, Defederico é preparado para a estreia. A demora na documentação o fez esperar. Quis o destino que vestisse a camisa corintiana pela primeira vez logo em um clássico. Justamente o que definiu como "ideal" para marcar seu primeiro gol. "Seria muito bonito marcar um gol diante do São Paulo", disse, dias atrás.

Contratado por DVD, Defederico demorou para engrenar nos treinos. Cresceu ao ver o ídolo Ronaldo a seu lado. Durante a semana, ciente de que a estreia estava próxima, voou nos trabalhos. Chegou a arrancar elogios de muitos companheiros e foi apontado como futuro craque. Hoje, no Morumbi, tem a chance de provar que todo o sacrifício por sua contratação valeu a pena.

"Não tem como tirar o peso. Quando você é contratado para um grande clube, com bons jogadores, e te dão a camisa 10, tem de saber conviver com isso. Existe um ônus, mas também aspectos positivos", avalia o técnico Mano Menezes. O treinador prefere não confirmar a escalação do garoto de 22 anos desde o início. Mas... "Quando relaciono um jogador, penso sempre na possibilidade efetiva de participação no jogo. Foi assim com o Ronaldo diante do Itumbiara (pela Copa do Brasil) e não será diferente com o Defederico."

Desde o início ou entrando no segundo tempo, o jovem já mandou avisar os amigos e familiares, via computador, que hoje todos vão vê-lo ele em ação por um grande clube brasileiro. De que maneira? "Sou um jogador que gosta de pegar a bola e partir para cima dos adversários, em alta velocidade. Também chuto forte de fora da área e sei jogar de trás, organizando as jogadas", revelou. No DVD, arrancou sussurros. Agora, é pra valer.