Horário de Verão começa à 0h de domingo em 3 regiões Começa à zero hora do domingo o Horário de Verão. Os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País deverão adiantar seus relógios em uma hora. A medida valerá até a zero hora do dia 15 de fevereiro do ano que vem. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela gestão do sistema elétrico do País, estima que a edição 2008/2009 do Horário de Verão vai proporcionar uma redução no consumo de energia de 4% a 5% no chamado horário de pico, que, em geral, vai das 19h às 22h. Isso equivale a uma economia de 2 mil megawatts (MW). Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste (que, do ponto de vista do setor elétrico, são uma só) a diminuição do consumo no horário de maior carga deverá ser de 1.790 MW, o equivalente à demanda de uma cidade de 5 milhões de habitantes. Na região Sul, a expectativa do governo é de que o consumo no horário de pico caia em 528 MW, o bastante para suprir uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. O principal objetivo do Horário de Verão é desobstruir o sistema elétrico nos horários de maior consumo, entre o fim da tarde e o início da noite. A mudança nos relógios faz com que a luz natural, que nessa época do ano já é mais intensa, seja aproveitada por mais tempo, reduzindo o consumo de energia.