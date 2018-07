Horário de verão começará no dia 19 de outubro O Ministério de Minas e Energia informou hoje que a edição 2008/2009 do horário de verão vai começar à zero hora do dia 19 de outubro e terminará à zero hora do dia 15 de fevereiro do ano que vem. Durante esse período, os relógios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão permanecer adiantados em uma hora. A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico é de que o horário de verão leve a uma redução do consumo de energia de 4% a 5% no chamado horário de pico (entre o fim da tarde e início da noite). Isso representa uma economia de cerca de 2.000 MW.