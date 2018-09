Horário de verão estende funcionamento do metrô em SP Começa à meia-noite, em dez Estados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País, o horário de verão. Os ponteiros do relógio devem ser adiantados em uma hora e, para não causar imprevistos aos passageiros, o sistema de transporte de São Paulo fará adaptações. Os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão circular até as 2 horas de domingo - o equivalente à 1 hora do horário antigo, quando a operação comercial geralmente se encerra. O retorno ocorre às 4 horas na CPTM e às 4h40 no Metrô.