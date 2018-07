Horário de verão reduz em 4,5% consumo de energia Após 119 dias em vigor, o horário de verão terminou à meia do sábado em 11 Estados e no Distrito Federal. A medida provocou a redução de 4,5% no consumo de energia no horário de pico em todo o País, ou seja, uma queda na demanda por eletricidade de cerca de 2.477 megawatts (MW), segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os relógios devem ser atrasados em uma hora.