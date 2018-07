Horário de verão requer preparo, recomendam médicos À zero hora deste domingo (21), começa o horário de verão nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Estado do Tocantins. Como ocorre todo ano, há aqueles que não gostam da ideia de perder uma hora de sono. A boa notícia, porém, é que os transtornos podem ser atenuados com pequenas mudanças na alimentação e no horário de ir dormir.