Horário de Verão tem redução de 2.477MW na demanda de pico--ONS

Já a redução no consumo de energia durante o período foi de 250 MW médios. "Os 250 MWmed de redução do consumo de energia foram incorporados aos ganhos de armazenamento no período e, valorizados por um custo médio de geração térmica, representam uma despesa evitada (pela população) de cerca de 200 milhões de reais", informou o ONS, em nota.

As reduções do consumo de energia, de 0,5 por cento, e da demanda no horário de ponta, de 4,5 por cento, vieram dentro do esperado.

O principal benefício da implantação do Horário de Verão é o aumento da segurança operacional do sistema, com a diminuição dos carregamentos na rede de transmissão, maior flexibilidade operativa para realização de manutenções em equipamentos, e redução de cortes de carga em situações de emergência neste horário.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Anna Flávia Rochas)