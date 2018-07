Horário de verão termina à meia-noite

Hoje, à meia-noite, termina o horário de verão em São Paulo e em outros nove Estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Espírito Santo, Rio, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), além do Distrito Federal. Relógios de casas, comércios, de aparelhos eletrônicos e igrejas devem ser atrasados em uma hora.

E em alguns locais será preciso o auxílio de profissionais para fazer os ajustes. É o caso da Catedral Ortodoxa de São Paulo, no Paraíso, que conta com o serviço de manutenção do aposentado Sergio Zanini, de 66 anos, e de seu filho, o engenheiro elétrico Sergio Ricardo Zanini, de 34, para acertar o relógio e os sinos.

No domingo, o pai de Zanini pretende ajustar o horário no período da manhã. O aposentado presta serviço à catedral há dez anos e explica que o funcionamento do maquinário é muito simples. "O mecanismo é semelhante ao do relógio de pulso." O filho de Zanini diz que o horário de verão não interfere no funcionamento dos sinos da catedral. "Eles estão interligados ao relógio e o sistema é automatizado. Uma vez atualizado o relógio, as badaladas ocorrem ao meio-dia e às 18 horas.

Quanto aos prós e contras das alterações, pai e filho divergem. "Eu gosto quando acaba", desabafa Sergio Ricardo, que precisa levar a filha todos os dias por volta das 5 horas para a rodoviária. Já o pai de Zanini tem opinião diferente. "Eu gosto da alteração, parece que o dia dura mais e, como trabalhamos em torres, temos a luminosidade prolongada."

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o horário resultou em redução de demanda de 4,5% nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste (1.900 MW), o suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes por 4 meses. No Sul, a previsão deve ficar em 4,7%, ou 575 MW, suficientes para uma cidade de 1,5 milhão de pessoas.