Horário de verão termina neste sábado Termina neste sábado o Horário Brasileiro de Verão 2008/2009. À meia-noite, os moradores das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País deverão atrasar seus relógios em uma hora. Esta edição do horário de verão teve início no dia 19 de outubro do ano passado. Cálculos preliminares do governo dão conta de que, durante a vigência da medida, houve uma economia média de energia de 2 mil megawatts (MW) no horário de pico, entre as 18h e as 20h. Praticado no Brasil desde 1932, o horário de verão tem como objetivo, além da economia de energia propriamente dita, garantir a segurança no abastecimento de energia.