Horários inadequados afastam 25% do transporte público Pesquisa realizada pelo Ibope e encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que 25% da população brasileira não utiliza o transporte público devido à inexistência ou à indisponibilidade do serviço nos horários necessários. De acordo com o levantamento da CNI/Ibope, o problema é maior nas cidades menores localizadas no interior do País, onde 53% dos entrevistados responderam que não há horários ou nem mesmo transporte público.